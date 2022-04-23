Ограничения полетов на юге России продлены до 1 мая

23 апр. 10:09

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 1 мая.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 1 мая 2022 года 3:45 по московскому времени", - информирует ведомство.

Ограничение на полеты в аэропорты Анапы, Краснодара, Воронежа, Белгорода, Брянска, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты действует с 24 февраля, с тех пор оно неоднократно продлевалось.

Остальные аэропорты РФ работают штатно. Перевозчикам рекомендуется строить альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Ставрополя, Минеральных Вод и Москвы.