В Баку определились финалистки в упражнениях с обручем и мячом на Кубке мира FIG по художественной гимнастике

22 апр. 17:41

В Баку по итогам первого дня Кубка мира FIG по художественной гимнастике определились финалистки в индивидуальной программе в упражнениях с обручем и мячом.

За медали в упражнениях с обручем по итогам квалификаций поборются София Раффаэлли (Италия, 33.000 балла), Боряна Калейн (Болгария, 32.650 балла), Арзу Джалилова (Азербайджан, 32.050 балла), Зохра Агамирова (Азербайджан, 31.650 балла), Тахмина Икромова (Узбекистан, 31.250 балла), Ади Ася Кац (Израиль, 30.650 балла), Сумире Кита (Япония, 30.550 балла) и Ева Брезалиева (Болгария, 30.400 балла).

В финал Кубка в упражнениях с мячом вышли Боряна Калейн (Болгария, 33.300 балла), Милена Бальдассарри (Италия, 32.250 балла), Арзу Джалилова (Азербайджан, 31.000 балла), София Раффаэлли (Италия, 30.600 балла), Дарья Атаманова (Израиль, 30.450 балла), Эльжана Таниева (Казахстан, 30.150 балла), Эвита Грискенас (США, 30.000 балла) и Лили Мизуно (США, 30.000 балла).

Напомним, Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 22-24 апреля, в турнире принимают участие около 130 спортсменок из 31 страны мира.