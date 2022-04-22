СМИ: Афганистан готов к переговорам с Ираном по водной проблеме

22 апр. 23:59

Захватившее власть в Афганистане запрещенное в России радикальное движение "Талибан" готово к диалогу с Тегераном относительно поступления в Иран воды из реки Гильменд, такое заявление сделал второй заместитель министра информации и культуры в сформированном радикалами временном кабинете министров Инамулла Самангани.

По его словам, Кабул "готов решать проблемы Ирана посредством диалога", пишет ТАСС.

Самангани подчеркнул, что афганская сторона соблюдает все свои обязательства по заключенному в 1973 году двухстороннему договору о распределении водных ресурсов Гильменда между Афганистаном и Ираном.