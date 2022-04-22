Правительство подготовило список товаров для параллельного импорта в Россию

22 апр. 23:48

Российский Минпромторг разработал список товаров, для которых будет запущен параллельный импорт, пишет газета "Известия" со ссылкой на приказ ведомства.

По ее данным, министерство предложило продавать без разрешения правообладателя свыше 50 групп товаров более 200 брендов, включая готовую потребительскую продукцию, машины и комплектующие, а также текстиль, изделия из кожи, одежду, мех, парфюмерию, оборудование и механические устройства, телефоны, компьютеры, телевизионную аппаратуру и транспорт.

В Минпромторге подтвердили, что документ подлинный, его уже подписал глава ведомства Денис Мантуров, теперь он должен быть зарегистрирован в Минюсте.

Уточняется, что в числе товаров для параллельного импорта телефоны, часы и наушники Apple, электроника Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, автомобили Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda, Toyota, Nissan и другие, а также комплектующие, промышленное оборудование Caterpillar и Siemens.