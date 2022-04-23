В Москву возвращаются полноформатные фестивали

23 апр. 4:25

Проведение фестивалей возобновляется без ковидных ограничений в Москве впервые за три года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, первым 23-28 апреля состоится фестиваль "Пасхальный дар", а в мае его сменит "Московская весна".

"Завтра, 23 апреля 2022 года, мы открываем седьмой московский фестиваль "Пасхальный дар". Наконец-то после вынужденного перерыва 2020-2021 годов главный благотворительный фестиваль Москвы пройдет без всяких ограничений. Без надоевших масок и социальных дистанций", - сообщил столичный градоначальник.

Далее он отметил, что "Пасхальный дар" продлится до 28 апреля и "передаст фестивальную эстафету "Московской весне", которая станет украшением майских праздников, наполнит их концертами и театральными постановками ко Дню Победы".