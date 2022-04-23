В Анапе отменен фестиваль "А.море фест"

23 апр. 8:35

Фестиваль "А.море фест" в Анапе не состоится в этом году.

"В существующей обстановке, которая не располагает для проведения больших праздников, мы приняли решение, что "А.море феста" в том виде, в котором он был, с его масштабом и темпераментом, в этом году не будет", – сообщил мэр курорта Василий Швец на совместном заседании Совбеза и Антитеррористической комиссии.

Он добавил, что "тем не менее, и май, и все летние месяцы в Анапе будут насыщены спортивными, деловыми, культурными, просветительскими, военно-патриотическими мероприятиями".