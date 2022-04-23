Астрахань примет юбилейную "Воблу"

23 апр. 6:33

Уже в следующий понедельник, 25 апреля, в Астрахани стартует 25-й, юбилейный рыболовецкий фестиваль "Вобла", который продлится по 30 апреля.

Астраханцы, желающие посоревноваться в спортивном рыболовстве, встретятся на Петровской набережной Волги и будут ловить удачу "на удочку" в будни в период с 17:30 до 20:30, а в субботу - с 8:30 до 11:30 по местному времени, - передает "АиФ Астрахань".

Отборочные туры будут проходить ежедневно, а вся выловленная рыба после подсчета и измерительных процедур вернется обратно в реку.

30 апреля астраханцы узнают имена 100 финалистов, 20 из которых станут дети, 40 - рыбаки в личном зачете в номинациях "Взрослые" и "Команда".

Лидеров также определят в номинациях "Женщина-рыбачка" и "Самая крупная рыба".