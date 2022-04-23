Грандиозный ифтар пройдет на "Анжи-Арене" в Дагестане

23 апр. 2:32

Масштабный республиканский ифтар состоится 23 апреля впервые на футбольном стадионе "Анжи Арена" в Каспийске, сообщил Муфтият Дагестана.

Перед гостями выступят богословы, которые исполнят нашиды. Для детей будут организованы игровые площадки с бесплатными аттракционами.

Помимо этого, в рамках мероприятия пройдут розыгрыши путевок в малый хадж – умру, iPhone 13 и других ценных призов.

В Духовном управлении отметили, что на ифтар съедутся также гости из соседних республик.

Стоит добавить, что мероприятие начнется в 17:00 по местному времени.