В сентябре на Транскаме заработает обновленный мост через Тамиск

22 апр. 23:29

До сентября текущего года североосетинские дорожники отремонтируют мост через реку Тамиск на 35-м км федеральной автодороги А-164 "Транскам" Карджин - Алагир - Нижний Зарамаг в Северной Осетии, - сообщили сегодня в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"До сентября 2022 года мостовики обновят четырехполосное сооружение близ села Тамиск. ...Старое сооружение не справлялось с современными транспортными нагрузками и нуждалось в обновлении. Итогом станет восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик моста и доведение его параметров до нормативных показателей. Длина мостового сооружения с автоподходами составляет более 70 м, ширина - 25 м, в том числе проезжей части - 21 м", - рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.

С октября 2021 года специалисты демонтировали 15-метровое пролетное строение правой двухполосной стороны моста и восстановили несущую способность опор. Кроме того, здесь восстановили две существующие подпорные стены, заменили железобетонное пролетное строение и переходные плиты на сопряжениях с автодорогой, смонтировали деформационные швы, устроили бетонный выравнивающий слой и гидроизоляцию.

На следующем этапе планируется устройство двухслойного покрытия моста. Также на мосту установят металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком. Встречные потоки разделят по оси проезжей части тросовым ограждением, а для жителей Тамиска устроят тротуары шириной 1,5 м с перильным ограждением, - уточнили в управлении.