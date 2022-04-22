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Один военный погиб при возгорании на ракетном крейсере "Москва"

Один военный погиб при возгорании на ракетном крейсере &quot;Москва&quot;

При возгорании на ракетном крейсере "Москва" во время борьбы за живучесть корабля погиб один военный, еще 27 членов экипажа пропали без вести, сообщает Минобороны России.

"В результате пожара 13 апреля ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса. Попытки экипажа потушить возгорание не привели к результату", - цитирует сообщение РИА Новости.

В Минобороны пояснили, что остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся неподалеку корабли Черноморского флота, а затем доставлены в Севастополь.

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