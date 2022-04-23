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Запад заморозил золотовалютные резервы России. Стоит ли переживать Азии

Fortune
Запад заморозил золотовалютные резервы России. Стоит ли переживать Азии

Для азиатских стран размер их золотовалютных резервов - предмет национальной гордости. Но Казначейство США довольно грубо привело азиатских банкиров в чувства, запретив России доступ почти к половине ее золотовалютных резервов, общий объем которых составляет $ 630 млрд, находящихся в иностранных банках. Теперь азиатским Центральным банкам предстоит переоценить стратегии хранения резервов и их связь с внешней политикой.

Fortune пишет, что все управляющие Центральными банками в Азии убеждены, что лучшая защита от потенциального экономического и политического кризиса - внушительные золотовалютные запасы, в основном долларовые, а в последнее время и в юанях. У азиатских государств самые большие в мире долларовые резервы - наследие азиатского финансового кризиса 1997 года, после которого управляющие активами боятся остаться без долларов в случае падения местных валют. Самые большие запасы у Китая - более $3 трлн. Но и других региональных государств резервы не малые, причем большая их часть в долларах. Серди них Япония ($1,4 трлн), Сингапур ($426 млрд), Индия ($604 млрд) и Тайвань ($550 млрд). 

Центральные банки Азии называют свои золотовалютные резервы аналогом наличных денег, которые могут быть сняты в любой момент и где угодно всего одним нажатием кнопки. Решение США говорит о том, что они ошибаются. 

Американское Казначейство и министерство юстиции не стесняются использовать доступ к долларам как мощный рычаг давления с целью изменить поведение той или иной страны. Ряд банков, в том числе и HSBC, чтобы не потерять заветную лицензию, позволяющую финансовым учреждениям проводить операции в долларах, заплатили большие штрафы американским регуляторам из-за обвинений в отмывании денег. 

Российская спецоперация на Украине привлекла мало внимания в Азии, в отличие от Европы и Северной Америки, где СМИ только о ней и пишут. Некоторые аналитики заявили, что отдаленный конфликт едва ли повлияет на регион. Однако США и Европа экономическую войну: жесткие санкции, подрывающие российскую финансовую систему, основанную на глобальной долларовой экономике. Такие методы серьезно повлияют и на Азию, через которую (даже если исключить Китай) проходит больше торговли и инвестиций, чем через любой другой регион мира. 

Готовность Сингапура и Японии присоединиться к американским и европейским санкциям против России довольно показательна. Министр иностранных дел Сингапура в своем заявлении особый акцент сделал на то, что ”суверенитет, политическая независимость и территориальная целостность всех стран, больших и малых, должна уважаться”. Учитывая незначительные торговые и инвестиционные связи с Россией, Сингапур может себе позволить определенный морализм. 

Но Сингапур окажется в тисках гипотетического выбора между США и Китаем, поскольку обе страны в пятерке его главных торговых партнеров, причем Пекин - в начале списка. Сложно будет не только Сингапуру: другие азиатские страны тоже зависят от нескольких глобальных игроков.

И хотя азиатские лидеры могут заявить, что не собираются вставать на чью-либо сторону в случае американо-китайского конфликта, сидение сложа руки может привести к ограничению доступа к сотням миллиардов долларов валютных резервов. Такая ситуация станет проверкой на прочность для азиатских стран, предпочитающих сохранять нейтралитет. 

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