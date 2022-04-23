Суд вернул Ирану древние артефакты

Собрание древних иранских артефактов было возвращено в Национальный музей из частных коллекций после 40-летних поисков и длительного судебного разбирательства

Middle East Monitor рассказывает, что 51 иранский глазурованный кирпич возрастом более трех тысяч лет был создан в эпоху Маннейского царства между X и VII веками до нашей эры на северо-востоке Ирана. Их обнаружение и возвращение представляют собой ”серию невероятных приключений”, говорит археолог Юсеф Хасанзаде.

Кирпичи, изображающие антропоморфных животных, в том числе львов, крылатых коров и других мифических существ, были найдены в 1979 году после Исламской Революции фермером по имени Мирза Али во время обработки поля. Артефакты были использованы для украшения храма у деревни Али в Западном Азербайджане.

Однако в ходе беспорядков после политического потрясения ”люди разграбили и продали глазурованные кирпичи, воспользовавшись отсутствием государственного контроля”, объяснил Хасанзаде.

В 1985 году во время восьмилетней Ирано-иракской войны археологи под охраной военных были доставлены на место находки, однако к тому времени кирпичи уже были вывезены из страны, и, как многие другие украденные артефакты с Ближнего Востока, оказались в музеях и частных коллекциях по всему миру.

По данным фонда "Иранское наследие", кирпичи, приобретенные иранской семьей, пролежали в швейцарском хранилище несколько десятков лет, а затем в 1991 году их увидел Джон Кёртис, куратор из Британского музея, который собирался приобрести коллекцию.

Выяснив, где и когда были созданы кирпичи, Кёртис посоветовал Британскому музею и другим европейским музеям не приобретать их, а вернуть Ирану. Однако иранский владелец коллекции отказался от такого предложения.

Кирпичи оставались в Швейцарии почти двадцать лет, пока не были изъяты полицией под давлением Ирана. ”Благодаря усилиям иранского дипломатического корпуса и после официальной жалобы Национального музея 20 декабря 2015 года, наконец, коллекция была нам возвращена”, - рассказал директор Национального музея Джебраэль Ноканде.