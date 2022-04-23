Ле Пен vs Макрон. Завтра французы выберут президента

В воскресенье во Франции должен пройти второй тур президентских выборов. Вчера президент Франции Эммануэль Макрон и его оппонент Марин Ле Пен в последний раз обратились к избирателям, которые еще не определились с выбором. По данным последних опросов, центрист Макрон опережает евроскептика Марин Ле Пен на 10-14 пунктов, что гораздо выше возможной погрешности.

Однако, как отмечает Reuters, тот факт, что около трех из десяти избирателей говорят, что не будут голосовать или не решили, за кого отдадут свой голос, означает, что внезапная победа Ле Пен, как это было в случае с Brexit и избранием Дональда Трампа президентом США, не исключена.

В последние дни Макрон уже не так агрессивен и признает, что его попытки провести экономическую и социальную реформы разозлили и разочаровали многих французов. ”Ле Пен удалось сыграть на том, что мы не смогли сделать. В определенных сферах у меня не получилось успокоить разгневанных граждан”, - сказал вчера Макрон в эфире радио France Inter, имея в виду проблемы избирателей с низким и средним уровнем дохода с правопорядком и обеспечением заработка.

По данным четырех отдельных опросов, опубликованных в четверг и пятницу после напряженных теледебатов, поддержка Макрона либо на прежнем уровне, либо чуть выросла и составляет 55,5-57,5%.

Те же опросы показывают, что явка на выборах составит 72-74%, что представляет собой самый низкий уровень для второго тура президентской гонки с 1969 года.

”Я буду голосовать за Макрона, хоть и не уверена в своем выборе, но Франция Марин Ле Пен немыслима. Я не хочу жить во Франции, где разнообразие недопустимо”, - говорит 28-летняя Элис Дюбуа, журналистка из Парижа, отдыхающая в Осере.

В ходе теледебатов Макрон заявил, что президентство Марин Ле Пен приведет к катастрофическим последствиям. По его мнению, она собирается вывести Францию из Европейского Союза, хотя страна и принимала участие в создании блока.

Ле Пен, обещающая обеспечить французам приоритет при устройстве на работу и льготы, а также ограничить европейские правила в отношении трансграничных путешествий, утверждает, что Макрон олицетворяет элитизм, и ему не до простых граждан. Это подтверждается происходящим на улицах некогда промышленного севера Франции, где Ле Пен многие поддерживают и где она решила завершить свою кампанию. ”Рабочий класс, как мы, всегда на самом дне, - говорит давний сторонник Ле Пен, 65-летний Марсель Бейл на заправке в городе Руа, где Ле Пен обедала с водителями грузовиков в четверг.

То же самое говорили и те, кто пришел послушать кандидата в президенты в прибрежном городе Этапль. ”Я зарабатываю €1300 в месяц. Арендная плата, отопление и бензин съедают большую часть и у меня остается €400, - говорит 52-летний садовник Паскаль Блондель. - С тех пор как Макрон президент, мы не обедаем: всё настолько подорожало”.

Хотя система социального обеспечения в стране куда более щедрая, чем во всем остальном мире, французские семьи получили значительную поддержку во время пандемии, а счета за топливо компенсируются, чтобы снизить давление растущих цен на энергоносители, стоимость жизни стала главным вопросом предвыборной кампании. 5% беднейшего населения страны сегодня живут лучше, чем пять лет назад, однако, по словам аналитиков, тот факт, что покупательная способность не увеличилась за последние 10 лет, лежит в основе укоренившегося мнения о том, что движение вперед ограничено.

Своенравный стиль управления Макрона и убежденность большинства левых избирателей в том, что вскоре после избрания он быстро переключился на либеральную политику, отталкивают целый сегмент французского общества. ”Ему не нравятся французы, - заявила в пятницу Ле Пен в эфире радиостанции Europe 1, обвиняя Макрона в демонстрации презрения к ней и ее избирателям в ходе теледебатов. По словам Ле Пен, у нынешнего президента отсутствует здравый смысл, которым наделена она - как мать троих детей.