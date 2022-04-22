Махачкала примет выставку "НАТО. Хроника жестокости"

22 апр. 21:42

Уже в следующую среду, 27 апреля, в Махачкале в историческом парке "Россия - моя история" откроется мультиформатная выставка "НАТО. Хроника жестокости".

"Дагестан стал 23-м регионом проведения выставки", - сообщил руководитель парка Тимур Велиханов, передает "Это Кавказ".

Экспозиция, в которой будут представлены исторические документы, официальные данные, а также уникальные цифровые артефакты, проработает до июня.

"Традиционно выставка пройдет в мультимедийном формате и будет содержать в себе архивные фото и видеокадры из собраний ТАСС. Планируем запустить ее на бесплатной основе, а также регулярно проводить тематические мероприятия по этому направлению" - добавил Велиханов.