Школьного главбуха приговорили к условному сроку за хищение из бюджета 2,4 млн рублей в Нальчике

22 апр. 21:56

Городской суд Нальчика признал главного бухгалтера одной из городских школ виновной в похищении 2,4 млн рублей бюджетных средств, такое сообщение распространило УФСБ России по республике.

"Установлено, что гражданка, используя свое служебное положение, вносила в реестры на зачисление денежных средств работникам учреждения заведомо ложные сведения", - цитирует его "Интерфакс".

Дело расследовалось по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Женщину приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в три года.