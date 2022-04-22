Ильхам Алиев в Шуше: активность живущих за рубежом азербайджанцев делает Азербайджан еще сильнее

22 апр. 21:44

Проживающие за рубежом азербайджанцы представляют собой большую силу, их деятельность очень важна для Азербайджана. Об этом заявил, выступая в Шуше на V Съезде азербайджанцев мира - Съезде Победы, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Обращаясь к участникам съезда, он подчеркнул, что сегодня Съезд азербайджанцев мира проходит в освобожденном Карабахе, в освобожденной Шуше. "Нынешний съезд называется Съездом Победы, и это естественно, потому что азербайджанцы мира впервые собираются после Победы, проводят съезд, и вообще слово "Победа" очень подходит нашему народу. Вы приехали сюда по дороге Победы, съезд называется Съездом Победы. В настоящее время в различных местах нашей страны, в первую очередь, на освобожденных территориях создаются музеи Победы", - напомнил Ильхам Алиев.

"Отныне азербайджанский народ всегда будет жить как народ-победитель, наше государство отныне будет жить как государство-победитель. Это большое счастье - для всех нас, для всех, кто живет в Азербайджане, граждан Азербайджана, для азербайджанцев, проживающих за рубежом. Нашим отважным сынам, осуществившим эту историческую миссию, принадлежат неоценимые заслуги перед историей, народом, Родиной. Молодежь, выросшая в период независимости, воспитанная в духе патриотизма, подарила азербайджанскому народу это историческое событие, историческую радость", - обратил внимание глава государства.

Президент рассказал, как по дороге в Шушу вспоминал первый съезд, прошедший в 2001 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева. "В своем глубоко содержательном выступлении великий лидер также, естественно, высказал мысли, связанные с карабахской проблемой, и сказал, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность, захваченные земли будут освобождены от оккупации, и азербайджанский народ вернется на земли предков. Мы, последователи великого лидера, превратили эти слова в реальность, и когда мне доложили о начале подготовки к V съезду, я сказал, что этот съезд обязательно должен быть проведен в Шуше. Уверен, что делегаты съезда тоже очень позитивно отнеслись к этому и с большим удовольствием приехали в Шушу, древнюю Шушу, Шушу, являющуюся нашей культурной столицей. Шуша тоже встречает своих родных вот такой солнечной погодой, и это еще раз показывает, что здесь наша историческая земля. Даже природа, солнце солидарны с нами", - отметил он.

Глава государства напомнил, что его главной задачей как президента было урегулирование карабахского конфликта. "Со дня избрания на этот пост по сей день решение этого вопроса и развитие постконфликтного периода в пользу Азербайджана - главная задача для меня, и мобилизованы все силы. Все мы - и граждане Азербайджана, проживающие в Азербайджане, и азербайджанцы мира били в одну точку, стремились к достижению одной цели. Я говорил, что каждый из нас ежедневно должен приближать этот священный день - своим трудом, работой, каждый на своем месте, и не было более важной, высшей задачи, чем освобождение наших земель от оккупации. Именно поэтому высокими темпами велось армейское строительство, поэтому Азербайджан стал обладать современной армией, поэтому молодое поколение воспитывалось в духе патриотизма, ненависти к врагу, преданности к Родине, поэтому проводились экономические реформы. Во главе всей нашей работы, проводимой политики, предпринимаемых шагов стояла идея приблизить этот священный день, увидеть этот день. Мы добились этого собственными силами. В противовес продолжавшимся 30 лет бессмысленным переговорам азербайджанский народ продемонстрировал свою силу, восстановил справедливость, международное право и доказал всему миру, что мы - великий народ, что никогда этот народ, азербайджанский народ не собирался мириться с оккупацией", - подчеркнул президент.

"В своих выступлениях, в том числе на съездах азербайджанцев мира, проведенных после первого съезда, я неоднократно говорил, что мы никогда не смиримся с оккупацией, во что бы то ни стало освободим свои исконные земли от оккупации. Но я действительно хотел, чтобы этот вопрос решился мирным, а не военным путем. Потому что считал, что его можно решить мирным путем. Нормы и принципы международного права поддерживали позицию нашей страны. Ведущие международные организации мира приняли постановления и резолюции, поддерживающие позицию Азербайджана и опирающиеся на справедливость", - напомнил глава государства.

"Оккупационная политика Армении уже ни для кого в мире не была секретом. В то же время после значительного изменения соотношения сил между Азербайджаном и Арменией в нашу пользу я считал, что руководство Армении также наконец осознает, что у них нет никаких ресурсов для соперничества с нами - ни политических, ни экономических, ни человеческих. Я считал, что в Армении наконец поймут, что в XXI веке невозможно удерживать под оккупацией значительную часть территории соседнего государства. Но, к сожалению, и руководство Армении, и международная общественность, международные организации были другого мнения, и долгие переговоры, переговоры, продолжавшиеся около 30 лет, просто преследовали цель увековечить эту оккупацию, завуалировать захватническую политику Армении и заставить нас смириться с этой горькой ситуацией. Конечно, мы никогда бы не могли согласиться на это, и воля, решительность, проявленные нами в Отечественной войне, героизм на поле боя еще раз продемонстрировали это. Мы воевали не только с Арменией. Мы воевали не только с мировым армянством, мы воевали и с покровителями Армении и одержали Победу в этой войне. Поэтому историческое значение этой Победы еще больше. Мы доказали, что готовы пойти на смерть, что умрем, но не отступим. Наша молодежь, выросшая в период независимости в духе патриотизма, шла на смерть, сознательно шла на смерть во имя Родины", - обратил внимание президент.

Ильхам Алиев указал, что значительную часть погибших во Второй Карабахской войне составляли представители молодого поколения, то есть ни один из них не был в Карабахе, не видел его, однако национальный дух, чувство справедливости и любовь к Родине, живущие в их душах, вели их на смерть. "Мы доказали всему миру, как надо воевать в XXI веке, что надо вести войну достойно, современными методами, и всего лишь за 44 дня армянская армия была полностью уничтожена. Стоимость уничтоженных оружия и боеприпасов, техники и взятой в качестве трофея техники Армении составляет по меньшей мере $4-5 млрд. Другой вопрос, откуда у бедной страны такие деньги", - указал он.

"Но можно сказать, что армянской армии нет. Во время войны в армянской армии царило массовое дезертирство, по их собственному признанию, в армянской армии было 10 тыс дезертиров. В азербайджанской армии не было ни одного дезертира. Вот величие нашего народа, его вера в победу, единство между народом и властью и единство азербайджанцев всего мира. Мне известно, что вы и такие, как вы, миллионы азербайджанцев, проживающих за рубежом, каждый в своей стране внимательно отслеживали ход войны, в то же время в своих выступлениях, комментариях, в социальных сетях, и используя иные возможности, доводили до общественности стран проживания правый голос, правое дело Азербайджана. Необходимость в этом есть и сегодня. И сегодня, потому что, хотя война и закончилась, территориальные претензии против нас пока не прекратились. Уверен, что и они прекратятся. Убежден, что в результате усилий, прилагаемых в поствоенный период, и последующих усилий мы сможем устранить территориальные претензии Армении и мирового армянства против Азербайджана", - заявил Ильхам Алиев.

"Но сегодня эти претензии пока есть, и мы должны быть готовы к этому. Во время войны - всего за 44 дня мы освободили на поле боя более 300 городов и сел. Именно поэтому Армения вынуждена была подписать 10 ноября - в ночь с 9 на 10 ноября - акт о капитуляции. Именно после того, как мы 8 ноября освободили Шушу, руководство Армении, наконец, осознало, что продолжение войны обойдется им дороже. Хотя если бы они в первые дни войны последовали моим словам и предоставили нам дату, график вывода войск с оккупированных земель, то война могла прекратиться раньше. Во время войны я, обращаясь к азербайджанскому народу, неоднократно говорил: пусть руководство Армении назовет нам дату, когда они покинут наши земли, и мы готовы в тот же момент остановить войну. Так и случилось. Но они сделали это вынужденно. Армянская армия, полностью уничтоженная в течение сорока четырех дней, и армянское государство фактически находились на краю пропасти. Они вынуждены были подписать 10 ноября акт о капитуляции, и мы без единого выстрела вернули Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Таким образом, мы урегулировали конфликт военно-политическим путем. Еще раз говорю, в одиночку, без всяких посредников", - подчеркнул он.

Глава государства также коснулся и Минской группы ОБСЕ, о которой и сегодня говорят высокопоставленные лица в Армении, - по его словам, такие разговоры напрасны и бессмысленны. "Минская группа фактически была парализована в 2019 году. Группа, получившая в 1992 году мандат для решения данного вопроса, фактически не добилась никаких результатов. Если взглянуть сейчас на историю и действия этой группы, внесенные ею предложения, то еще раз можно убедиться в том, что эта группа была создана не для решения вопроса. Просто в то время мы были немного наивными. Эта группа была создана не для разрешения вопроса, а для увековечивания оккупации. В странах-сопредседателях Минской группы армянские лоббистские группы очень влиятельны. Именно поэтому за 28 лет эта группа не добилась никаких результатов", - пояснил Ильхам Алиев.

"А в 2019 году деятельность группы, можно сказать, прекратилась. Причиной тому послужило очень странное поведение нового руководства Армении. Потому что когда в 2018 году новое руководство Армении пришло к власти, и у Минской группы, и - должен открыто сказать - у нас были определенные надежды, что после свержения режима криминальной хунты пришедшие к власти политики нового поколения осознают реальность, поймут, что они не в состоянии вести борьбу, вести войну с Азербайджаном. Активные переговоры, проводимые в течение почти года, еще больше усиливали это мнение. Однако в 2019 году руководство Армении стало демонстрировать совершенно иную позицию. Высказанные руководством Армении абсурдные мысли фактически положили конец переговорному процессу. Словами "Карабах - это Армения, и точка" был положен конец переговорному процессу, и Минская группа, встретившаяся со мной после этого заявления, можно сказать, находилась в весьма неопределенном положении, потому что после этого заявления проведение каких-либо переговоров было невозможным, ведь суть переговоров заключалась в том, что земли, находящиеся под оккупацией, будут освобождены", - поведал президент.

Поэтому, отметил он, Минская группа больше не могла вести никакую деятельность, хотя бы ради видимости. "Но руководство Армении пошло еще дальше. После этого против нас стали звучать открытые угрозы. Нам угрожали новой войной за новые земли. Однако международная общественность вновь промолчала. Это - открытая угроза. Причем очередная угроза государству, подвергшемуся оккупации, со стороны государства-оккупанта. То есть нам угрожали очередной оккупацией. Однако ни ООН, ни ОБСЕ, ни другие организации, ни Минская группа не выступили ни с каким заявлением. Конечно, воодушевленный этим оккупант еще больше обнаглел и фактически стал верить мифологии, которую Армения выдумывала на протяжении десятилетий. Мы разнесли эту мифологию в пух и прах, всего лишь за 44 дня изгнали врага с нашей земли, Армения пала перед нами на колени, склонила голову, вынуждена была подписать акт о капитуляции, просить пощады и сегодня находится в таком же положении. Она и сегодня обивает все пороги, мол, спасите, Азербайджан угрожает нам, хочет задушить нас здесь. Мы выполнили свою задачу. Мы не заримся на земли других государств, никогда не зарились. Но мы никому не отдадим свои земли, и Вторая Карабахская война еще раз доказала это", - обратил внимание глава государства.

Он указал, что конец конфликту в итоге положил героический азербайджанский солдат, а последние события войны произошли именно в Шуше. "Взобравшись на отвесные скалы, наши отважные солдаты, офицеры, можно сказать, в рукопашных боях одержали здесь Победу над армянской армией, вооруженной пушками, танками, артиллерией. После шушинской Победы Армения фактически попыталась сопротивляться - если это можно назвать сопротивлением - всего один день и 9 ноября уже заявила о готовности подписать акт о капитуляции. Мы вели войну достойно, достойно ведем себя и в поствоенный период. Уже можно говорить об итогах постконфликтного периода, потому что, еще раз хочу сказать, наша Победа, причем Победа, одержанная за 44 дня, для многих стала неожиданной. Военные эксперты, политики, представители различных организаций, занимающиеся данным вопросом, всегда говорил нам, что Азербайджан не сможет выиграть эту войну, потому что за 30 лет Армения построила на оккупированных землях укрепления, оборонительные линии. В то же время природный рельеф Карабаха таков, что освободить земли будет трудно, будет много потерь. Но в итоге все эти предположения, можно сказать, оказались несостоятельными", - констатировал президент.

По его словам, их ошибка была в том, что они не учли решимость азербайджанского народа, силу азербайджанского солдата и его любовь к Родине.

"Да, действительно, в некоторых местах было построено пять, а то и шесть оборонительных линий, укрепления, протянута колючая проволока, куски железа и прочее. География региона была очень неблагоприятной для нас. Несмотря на все это, мы с малыми потерями, которых было в два-три раза меньше, чем у армянской армии, выполнили нашу историческую миссию и поставили окончательную точку здесь, в нашем историческом городе", - сказал глава государства.

"Сегодня каждый, кто приезжает в Шушу, каждый азербайджанец видит, что Шуша - это азербайджанский город. Если бы это было не так, то Шуша не находилась бы в таком тяжелом положении. Вы, приехавшие сюда гости, приехали спустя полтора года после войны. Если бы вы приехали сразу после войны, то увидели, в каком состоянии город находится. Он все еще в разрушенном состоянии. Но Шуша восстанавливается, Шуша возрождается, и работы по возрождению Шуши очень широкомасштабные. Вам будет предоставлена информация об этом. Если бы этот город принадлежал армянам, разве они привели бы его в такое состояние? Здесь проживали всего 1,8 тыс человек. Причем 90% их были военнослужащие и члены их семей. Здесь не осталось ни одного целого исторического здания. Армяне осушили все 17 родников, осквернили, снесли наши мечети, разрушили дворцы. То есть, здесь не было построено ни одного нового здания. Они просто эксплуатировали наши природные ресурсы. И не только Шуша, но и все остальные города находятся в таком же состоянии. Иностранные эксперты, журналисты уподобляют полностью разрушенный Агдам Хиросиме. Да, Хиросима была уничтожена в результате атомной бомбардировки. Агдам и другие города уничтожены в результате армянского вандализма. После прекращения Первой Карабахской войны они в течение тридцати лет по камням разбирали здания, увозили, продавали. Это есть в отчетах международных организаций. Они вскрывали могилы, вырывали золотые коронки у покойников. То есть, Армения и армянский народ опозорились в мире из-за этих зверств", - сообщил президент.

Именно поэтому, пояснил он, каждый, кто приезжает на освобожденные земли, видит и должен видеть вандализм оккупантов. "Должен видеть, что мы уничтожили не только оккупантов, но и фашистов. Все их деяния в Первой Карабахской войне, во Второй Карабахской войне, в период между двумя войнами - фашистские. Если обстрел во время войны баллистическими ракетами наших мирных городов, уничтожение людей не фашизм, то что это? Шуша подверглась обстрелу ракетами "Точка-У", "СКАД", "Искандер-М". После того, как сошел снег, в Шуше, в центре города были обнаружены фрагменты ракеты "Искандер-М", и мы еще раз доказали, что Армения использовала это смертоносное, запрещенное оружие, которого у них никогда не было", - напомнил Ильхам Алиев.

"Мы уничтожили фашизм. Мы избавили Южный Кавказ от фашизма. Но проявления фашизма все еще поднимают голову. Некоторые круги в Армении и мировое армянство, армяне, проживающие в зарубежных странах, все еще пытаются угрожать нам. Однако они не должны забывать историю Второй Карабахской войны. Мы приумножили нашу мощь. За полтора года в области армейского строительства проделана огромная работа. Часть этой работы представлена общественности, а часть, конечно же, не может быть представлена. Но каждый должен знать, что сегодня азербайджанская армия может решить любую задачу. И боеспособность, и национальный дух, и моральный дух, оружие и боеприпасы, техника, создание новых боевых воинских формирований - мы делаем все это именно потому, что проявления армянского фашизма все еще есть, и мы в любой момент должны быть готовыми и готовы раздавить армянский фашизм, если он еще раз поднимет голову. Армения хорошо знает, хорошо понимает это, и никогда это не должна забывать", - подчеркнул глава государства.

Он заверил, что отныне Азербайджан будет только наращивать мощь, и поствоенный период еще раз продемонстрировал это. "И восстановление территорий, и наши действия в международной плоскости продемонстрировали нашу силу, потому что поствоенный период очень чувствительный, и сегодня по прошествии полутора лет можно с полной уверенностью сказать, что мы с честью вышли и из этого сложного испытания. Ведущие международные организации приняли поствоенные реалии. ООН, которая провела в Шуше международное мероприятие. Европейский Союз в настоящее время очень активно участвует в процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией. ОБСЕ, которая прекрасно понимает, что Минской группы больше нет… Другие международные организации - к примеру, Движение неприсоединения, в котором мы председательствуем, Организация исламского сотрудничества, все ведущие международные организации поддержали нашу позицию и приняли поствоенные реалии", - указал президент.

"Сейчас соседние страны - пять стран создали формат сотрудничества 3+3. Все соседние страны приняли постконфликтные реалии. Крупные государства - Соединенные Штаты Америки, Великобритания, это открыто указано в письмах, адресованных мне президентом Америки, премьер-министром Великобритании. То есть, мы уже прошли этот этап. После этого на повестке дня стоит вопрос нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Эту повестку опять-таки выдвинули мы. Несмотря на все болезненные моменты, оккупацию, совершенный вандализм, считаем, что в этом есть необходимость во имя будущего региона. Мы представили мирную повестку дня, но от Армении не последовало никакого ответа. Международные организации также, можно сказать, не проявили особого интереса к этому. Поэтому мы конкретно внесли предложение, состоящее из пяти принципов, и Армения приняла их. Таким образом, руководство Армении официально заявило, что признает территориальную целостность Азербайджана, никаких территориальных претензий к Азербайджану нет и в будущем не будет. Считаю, что это важный момент для постконфликтного периода, и мы намерены вести переговоры на основе именно этих пяти принципов", - заявил глава государства.

Он уточнил, что сейчас министры, МИД двух стран уже формируют рабочие группы. "Считаю, что в ближайшем будущем необходимо начать конкретные переговоры и не надо их слишком затягивать, потому что мирный договор будет подписан именно на основе пяти принципов. Поэтому текст договора может быть в скором времени подготовлен, подписан, и, таким образом, между Арменией и Азербайджаном могут быть налажены связи, в том числе установлены дипломатические связи. Выдвигая это предложение, мы еще раз демонстрируем добрую волю и, повторяю, проявляем дальновидность. Периодически поднимающие голову в Армении реваншистские силы должны знать, что это - единственный путь выхода, а может быть, последний шанс для Армении. Если они откажутся от этого, то тогда и мы не признаем территориальную целостность Армении и официально заявим об этом. Учитывая итоги Второй Карабахской войны, армянская сторона должна хорошо понимать, к чему приведет этот шаг", - призвал Ильхам Алиев.

"Однако, несмотря на все позитивные моменты, которые я уже отметил, каждый из нас - и правительство Азербайджана, и посольства, диаспорские организации, все активисты должны доводить до мировой общественности новые реалии. У вас, проживающих за рубежом азербайджанцев, больше возможностей в этой области. В последние годы наши диаспорские организации очень активизировались, мы увидели это как во время Второй Карабахской войны, так и до нее. Даже несмотря на физические атаки армянских радикальных сил, - вновь воспользовавшись численным превосходством, они совершили преступление против наших активистов, - азербайджанцы сказали свое слово, это необходимо делать и сегодня", - подчеркнул президент.

Он призвал участников съезда больше просвещать общественность стран, где они живут, как об азербайджанских реалиях, так и постконфликтном периоде. "И об истории Азербайджана. Считаю, что это очень важно, потому что исторические факторы всегда очень важны для урегулирования любого конфликта политическим и иными путями. А история налицо. Нет необходимости уходить в далекую историю. Достаточно просто доводить до международной общественности договоры, подписанные в XIX веке. Кюрекчайский, Гюлистанский, Туркманчайский мирные договоры. В них не идет речь об армянском населении. Кюрекчайский договор подписал Ибрагимхалил хан Шушалы и Гарабаглы - его титул так и отмечен. После этих исторических событий XIX века началось массовое переселение армян в Карабах. И это ни для кого не секрет, мировой общественности, экспертам уже известно об этом, было бы хорошо, чтобы знала и широкая общественность. Мы обязательно должны информировать международную общественность о несправедливостях, совершенных против азербайджанского народа. Переселение армян на азербайджанские земли в XIX - начале XX веков. Отделение Зангезура от Азербайджана и передача его Армении советской властью в 1920 году - это тоже исторический факт. Передача за два года до этого Азербайджанской Демократической Республикой в дар Армении Иревана - это тоже факт, подтвержденный документами. В 1921 году советская власть готовила очередную провокацию против нас. Зангезур в ноябре 1920 года был отделен от Азербайджана, через год Кавказское Бюро намеревалось отделить от нас и Карабах. Но не получилось, и было принято решение оставить Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Но, несмотря на это, спустя полтора года - 7 июля 1923 года - на территории Азербайджана совершенно необоснованно было создано искусственное образование - Нагорно-Карабахская автономная область. Никаких оснований для ее создания не было. В то время число азербайджанцев, проживавших в нынешней Армении, возможно, вдвое превышало число армян, проживавших в Карабахе. Но почему-то автономную область создали здесь, а не там. Создали, включив одновременно в ее состав древний азербайджанский город - Шушу с целью ее арменизации. Потому что Шуша оставалась как крепость, и вам хорошо известно, что все дороги в Шушу проходили через места, территории, заселенные армянами. То есть, для того, чтобы попасть в Шушу, надо было непременно проехать через села, где проживали армяне. Сейчас мы проложили дорогу Победы. Наши солдаты и офицеры пешком проторили дорогу Победы, через эти горы, ущелья, леса. Так что это тоже было провокацией. То есть, для того, чтобы оторвать от нас Шушу, арменизировать ее, они включили в состав этого искусственного образования и Шушу. Но не вышло, как ни старались, не вышло. В то время Шуша всегда сохраняла свой национальный дух, и в период оккупации армянам не удалось арменизировать ее", - отметил Ильхам Алиев.

После этого, указал он, произошла массовая депортация азербайджанцев из Армении в 1940-1950-х годах, также ставшая большой трагедией и страшной несправедливостью для азербайджанского народа. "Азербайджанцы насильно были переселены со своих исторических земель в Миль-Муганскую зону Азербайджана. Это было сделано против того самого Азербайджана, 300 тыс сынов которого отправились во время Второй мировой войны на фронт и не вернулись. Против Азербайджана, который во время Второй мировой войны поставлял 90% топлива Советской армии. Если бы не было Азербайджана, азербайджанской нефти, Советский Союз не смог бы завоевать победу в войне. И в какие моральные рамки умещается эта несправедливость против нашего народа, совершенная спустя 3-4 года?" - задался вопросом президент.

"Это - история. Мы должны ее знать. Без знания этой истории история 1980-1990-х годов останется неполной. Вслед за этим сепаратистские тенденции, начавшиеся в конце 1980-х годов, фактически оторвали значительную часть Карабаха от Азербайджана. Они сделали это еще во времена Советского Союза. Был создан комитет особого управления и из Москвы назначен некий проармянски настроенный человек. Последующая история известна. Наш народ в течение двух веков прошел через все эти страдания и, наконец, сказал свое слово. Наконец, раздавил голову врагу "железным кулаком" и восстановил историческую справедливость и национальное достоинство. Поэтому очень важно, чтобы эти исторические моменты всегда находились в повестке дня диаспорских организаций", - пояснил глава государства.

"Конечно, я очень рад, что действующие за рубежом наши диаспорские организации находятся в постоянном контакте с Азербайджаном, Государственным комитетом, совершенствуется также координация между диаспорскими организациями, функционирующими в различных странах. Это тоже очень важно. Разумеется, все мы - азербайджанцы, проживающие в Азербайджане, хотим, чтобы азербайджанцы, проживающие за рубежом, были тесно связаны с исторической Родиной. Было бы очень хорошо, если бы каждый азербайджанец хотя бы раз в год приезжал в Азербайджан вместе с семьей, особенно для посещения освобожденных земель. Сегодня мы проводим съезд в Шуше. Но площадь освобожденных территорий превышает 10 тыс квадратных километров, сейчас открываются маршруты, строятся аэропорты. Так что ездить будет очень удобно", - заверил он.

"Конечно, мы очень хотим, чтобы азербайджанцы второго, третьего поколений были привязаны к своей культуре. Это, разумеется, не такой уж простой вопрос. Здесь они, в первую очередь, должны владеть азербайджанским языком. Конечно, сохранять азербайджанский язык только в семьях можно, но этого недостаточно. Поэтому мы всегда готовы оказать помощь в открытии азербайджанских школ, воскресных школ. На самом деле мы это делаем. Возможно, это надо делать более организованно, потому что родной язык - основной фактор. Родной язык объединяет всех граждан Азербайджана", - пояснил глава государства.

Кроме того, сказал он, молодые азербайджанцы, живущие за рубежом, должны хорошо знать историю Второй Карабахской войны, а также доводить эти реалии до своих друзей. "Словом, проживающие за рубежом азербайджанцы - это большая сила. Их деятельность очень важна для нашей страны. Их активность и доведение азербайджанских реалий, защита интересов Азербайджана, конечно, делают наше государство еще сильнее. Мы, как Азербайджанское государство, в своей деятельности всегда интересуемся жизнью азербайджанцев, проживающих за рубежом, налаживаем контакты. Это - важный фактор в плоскости межгосударственных отношений. Я тоже вместе с коллегами, руководителями стран, где проживают азербайджанцы, постоянно уделяю внимание данному вопросу", - уточнил Ильхам Алиев.

"Проводимый в Шуше съезд имеет огромное историческое значение. Сегодня Азербайджан вступил в новый этап. На протяжении тридцати лет мы жили как страна, земли которой оккупированы. Это было очень тяжело для нас. Для меня, как Президента, для каждого гражданина, для вас - азербайджанцев, проживающих за рубежом. Мы знали, что это поражение не имело никакого реального основания. Просто события, произошедшие в Азербайджане в начале 1990-х годов, - борьба за власть, национальная измена, предательство и другие злодеяния создали такую ситуацию. Мы знали, что заслуживаем эту Победу. Еще раз хочу сказать, - в начале выступления я сказал об этом, - для меня, как Президента, важнейшей задачей было усиление страны и восстановление территориальной целостности. Вам тоже было очень трудно, потому что в странах, где вы проживаете, есть армянские диаспорские организации. Волей-неволей вы находитесь в том или ином контакте с армянами, встречаетесь или же вместе участвуете в каких-то мероприятиях. Я пониманию, что этот период был очень тяжелым для вас", - обратился он.

Однако сейчас, подчеркнул президент, ситуация радикально изменилась. "Сегодня мы ходим с улыбкой на лице, с гордо поднятой головой, и так будет всегда. Я абсолютно уверен в том, что отныне азербайджанский народ всегда будет жить как победоносный народ, Азербайджанское государство вечно будет жить, как государство-победитель. Мы находимся на своей земле, твердо стоим на ней, и никто никогда не сможет нас сдвинуть с этих земель", - заявил Ильхам Алиев.