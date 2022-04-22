В горах Ингушетии заработает индустриальный парк по добыче доломита

22 апр. 22:29

В 2027 году в горном Джейрахском районе Ингушетии заработает индустриальный парк для предприятий по добыче доломита, - говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы главы региона.

"В Джейрахском районе Ингушетии, в сельском поселении Горбани планируется создание индустриального парка "Джейрах" площадью 10 га для предприятий по добыче и переработке доломита. Общий объем финансирования составит 750 млн рублей, 300 млн из которых - средства федерального бюджета, также предполагается 100 млн собственных вложений представителей бизнеса", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

На территории будущего парка уже находятся простаивающее госунитарное предприятие "Кавдоломит", а также организация по производству щебня и асфальтобетонной смеси ООО "Диабаз", которые являются потенциальными резидентами создаваемого парка. Объем выпускаемой продукции парка составит 236 тыс т изделий из доломита в год, при выходе на проектную мощность выручка от реализации продукции составит 560,5 млн рублей в год. Инвестор получит различные региональные меры поддержки, - добавили в пресс-службе.