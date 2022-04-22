На ингушском курорте "Армхи" в мае заработает "Гостиный двор"

22 апр. 22:14

Уже в мае на единственном курорте в горах Ингушетии "Армхи" откроется "Гостиный двор", состоящий из 13 гостевых домов, - рассказал директор всесезонного курорта Магомед Евлоев.

"Это позволит нам принять больше гостей в летний сезон, поскольку мы ожидаем стопроцентную загрузку на период летних месяцев и начала осени, плюс, наши прогнозы продиктованы и общей ситуацией в мире, многие лишились возможности ездить отдыхать за границу и обратят внимание на внутренний туризм, который может их приятно удивить. Само открытие мы проведем празднично и тем самым заодно и запустим летний сезон в "Армхи", - рассказал Евлоев, передает ТАСС.

Впрочем, на этом курорт останавливаться не собирается: в "Армхи" запланировано открытие гостиницы на 16 номеров, а у инвестора есть планы по расширению курорта в будущем и улучшения инфраструктуры. Также до конца года здесь намерены завершить планировку территории курорта, - добавил Евлоев.