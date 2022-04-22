Хлебопеков Кабардино-Балкарии поддержат финансами

22 апр. 21:49

Кабардино-балкарские хлебопекарные предприятия в текущем 2022 году получат государственные субсидии на компенсацию части своих затрат, чтобы сдержать рост цен, - сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"Хлебопекарным предприятиям Кабардино-Балкарии компенсируют часть затрат на производство. Из федерального и республиканского бюджетов хлебопекам республики выделят почти 3 млн рублей", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

"Основное условие, которое должны выполнить получатели господдержки - не повышать средние цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Хлеб является социально значимым продуктом питания, поэтому субсидия направлена на сохранение стабильного уровня цен на хлебопекарную продукцию для населения", - пояснил министр сельского хозяйства КБР Хасан Сижажев.

Субсидии будут выданы после утверждения нормативной базы и приема документов на получение господдержки – они помогут сдержать рост цен на указанную продукцию, - уверены в ведомстве.