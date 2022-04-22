В электричках ЮФО и СКФО заработали тематические проездные

22 апр. 21:39

Российские железнодорожники выпустили тематическую серию проездных билетов к 350-летию со дня рождения императора Петра I для электропоездов на Северном Кавказе и юге России.

"Специальная линейка абонементов для проезда в электричках появилась в результате коллаборации. Новый дизайн абонементных билетов выполнен в фирменном стиле 350-летия со дня рождения Петра I", - сообщили в пресс-службе Фонда гуманитарных проектов, передает "Это Кавказ".

Тематические абонементы уже продаются в пригородных железнодорожных кассах 480 остановочных пунктов в семи крупных регионах России: Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Ростовской области.