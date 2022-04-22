СМИ: МВФ прочит Европе лишь полгода без российского газа

22 апр. 21:31

Европа сможет обходиться без газа РФ не дольше шести месяцев, после чего европейская экономика значительно ощутит негативное влияние от отказа, заявил агентству Франс Пресс глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

"В течение следующих шести месяцев Европа может жить при полном отключении от российского газа. В то же время, если бы отключение продлилось до зимы или даже более долгое время, это имело бы значительные негативные последствия для европейской экономики", - цитирует слова Камера РИА Новости.

Какого-то одного способа повилять на ситуацию не существует - необходим комплекс мер, одной из которых является поиск альтернативных источников поставок, к чему уже приступил ряд стран, - отметил Каммер, добавив: потребители могут снизить потребление энергоресурсов, чтобы "заранее накопить газ" и смягчить эффект от дальнейшего возможного отключения.

Напомним, страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США.