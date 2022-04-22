"Азимут" начинает полеты между Махачкалой и Ереваном

22 апр. 21:07

Российская авиакомпания "Азимут" начинает выполнение прямых авиарейсов между столицами Дагестана и Армении.

"С 30 апреля 2022 года авиакомпания "Азимут" открывает рейсы из Международного аэропорта Махачкалы в Ереван. Вылеты запланированы по вторникам и субботам на комфортабельных самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Махачкалы, передает "Это Кавказ".

Из Махачкалы самолет будет вылетать в 16:30 по московскому времени с прибытием в Ереван в 18:40 по местному времени. Длительность полета составит 1 час 10 минут. Вылет из Еревана - в 15:15 по местному времени с прибытием в аэропорт Махачкалы в 15:20 по московскому времени, - говорится в сообщении.