Оперу "Кето и Коте" можно будет послушать в Тбилиси

22 апр. 20:59

Оперу "Кето и Коте" Виктора Долидзе покажут в Театре оперы и балета им. Палиашвили в Тбилиси 29 и 30 апреля, а также 1 мая. Об этом сообщают организаторы.

В вечере примут участие хор Тбилисского театра оперы и балета, оркестр и Национальный балет "Сухишвили".

Дирижер-постановщик оперы - Реваз Такидзе, режиссер - Иоане (Вано) Хуцишвили, хореограф - Илико Сухишвили, пишет "Sputnik Грузия".

Напомним, "Кето и Коте" - комическая опера в трех действиях, по собственному либретто по мотивам пьесы Авксентия Цагарели "Ханума".