Завтра в Марьины Колодцы на Ставрополье придет чистая вода

22 апр. 20:50

Уже завтра, 23 апреля, семи населенным пунктам Ставрополья, которым остановили подачу воды для промывки сетей после обращений более 100 жителей села Марьины Колодцы с признаками кишечной инфекции, дадут чистую воду.

"Думаю, что с завтрашнего дня восстановим водоснабжение наших населенных пунктов", - сообщил исполняющий полномочия главы Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко в своем телеграм-канале, передает "Интерфакс".

Обращений с жалобами жителей села к медикам больше нет. Сегодня из больницы были выписаны еще четверо детей. К воскресенью выпишут последних двух госпитализированных детей, которых направляли долечиваться в Ставрополь.

"Полностью проверены две школы и детсада (в селах Марьины Колодцы и Розовке). Ничего не обнаружено. Со следующей недели откроем их", - отметил Сергиенко.

Напомним, в минувшее воскресенье краевой Минздрав сообщил, что за медпомощью с признаками кишечной инфекции обратились 37 жителей Марьиных Колодцев, их них 32 - дети. В понедельник число обратившихся к медикам выросло до 63, а к утру вторника - до 105 человек. У более 30 отравившихся был выявлен ротавирус.