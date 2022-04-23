Богатый нефтью Ирак страдает без газа

Жители Ирака страдают от перебоев в подаче электроэнергии уже более 30 лет, несмотря на то, что страна входит в десятку крупнейших нефтяных государств мира. В следующем месяце Ирак намерен подписать соглашение с Катаром на импорт сжиженного природного газа (СПГ) в рамках диверсификации поставок для удовлетворения потребностей населения в энергии, пишет Doha News.

"Нам нужен катарский газ, чтобы восполнить дефицит поставок иранского газа", - сообщил Bloomberg министр энергетики Ирака Адель Карим. Судно для приема и регазификации катарского газа может предоставить американская компания Excelerate Energy Inc. После сжижения и охлаждения до -162°C газ загружается на корабли, а затем снова нагревается до состояния природного газа.

В феврале этого года Адель Карим встретился с государственным министром по вопросам энергетики Катара Саадом Шеридой аль-Кааби в Дохе, где они обсудили вопросы логистики по поставкам газа в Ирак через порты стран Персидского залива.

В прошлом году также сообщалось, что Ирак планирует импортировать газ из Турции, Алжира и Азербайджана, чтобы увеличить выработку электроэнергии для нужд населения, численность которого превосходит 40 миллионов человек.

Несмотря на то, что Ирак входит в десятку крупнейших нефтяных стран мира, его жители страдают от перебоев в подаче электроэнергии уже более 30 лет. Ирак занимает позицию второго по величине производителя нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии, при этом продажи нефти составляют 90% доходов страны.

Энергетический кризис в стране объясняется десятилетиями нестабильности, которая также повлияла на инфраструктуру страны. На сегодняшний день Ирак все еще восстанавливается после вторжения США, начатого в 2003 году на основании необоснованных заявлений о наличии у страны оружия массового поражения.

В летнее время в Багдаде часто случаются перебои с электричеством. С началом пандемии коронавируса COVID-19, когда больницы были перегружены пациентами в критическом состоянии, нехватка электроэнергии стала особенной проблемой для сектора здравоохранения Ирака.

Сейчас по всей стране проходит несколько масштабных акций протеста против коррупции и отсутствия базовых услуг. Прошлогодние протесты уже вынудили уйти в отставку предыдущего министра энергетики Маджида Махди Хантуша.

Из-за отсутствия необходимых мощностей для переработки газа в топливо Ирак зависит от импорта газа и электроэнергии из Ирана. В прошлом году Иран не смог поставить Ираку объемы газа, о которых договорились обе стороны, что и вызвало коллапс системы энергоснабжения.

Как сообщают иракские СМИ, на следующей неделе министр энергетики Ирака отправится в Иран, чтобы решить вопрос с энергоснабжением и подписать новое соглашение.

Недавние планы Багдада по диверсификации поставок газа также связаны с тем, что США продолжают настоятельно призывать Ирак уменьшить зависимость страны от Ирана. При оплате за поставки энергоресурсов, Ираку приходится обходить американские санкции вместо того, чтобы напрямую платить Ирану.

Санкции были введены против Ирана после выхода США в одностороннем порядке из Совместного всеобъемлющего плана действий в 2018 году при администрации Дональда Трампа. В марте Госдепартамент США продлил отмену санкций для Ирака 120 дней, что позволит стране импортировать электроэнергию из Ирана для удовлетворения внутренних потребностей.