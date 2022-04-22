Партия Гахария выступила против смены власти в Грузии

22 апр. 20:45

Смена руководства в Грузии в текущей ситуации нецелесообразна, такое заявление сделала одна из лидеров партии бывшего премьера Георгия Гахария "Для Грузии" Натия Мезвришвили.

"Несмотря на то, что у нас очень плохое правительство, в такой кризисной ситуации, когда страна стоит перед рисками в плане безопасности, я не считаю целесообразным смену власти, отставку правительства и премьера", - цитирует ее Sputnik Грузия.

Напомним, самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое нацдвижения" ведет подготовку к масштабным акциям протеста, их цель - добиться досрочных выборов и, соответственно, смены власти.