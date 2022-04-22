ЕК признала возможность оплаты российского газа рублями

22 апр. 20:11

Еврокомиссия приняла решение о возможности оплаты за российский газ в рублях, об этом пишет Reuters.

Агентство ссылается на разосланный странам ЕС документ, в котором говорится, что предложенный российской стороной вариант платы за газ посредством конвертации валюты в рубли в "Газпромбанке" не противоречит "процессу оплаты, который будет соответствовать режиму санкций ЕС", отмечает "Российская газета".

Напомним, указ об оплате недружественными странами российского газа в рублях в конце прошлого месяца издал президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, с 1 апреля для расчетов за топливо таким государствам нужно будет открыть счета в российских банках.