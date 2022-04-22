Азербайджанские гимнастки вышли в финал групповых упражнений на Кубке мира в Баку

22 апр. 19:52

Команда Азербайджана вышла в финал в групповых упражнениях с пятью обручами на Кубке мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина получили за выступление 33.050 балла и заняли в квалификации второе место.

В финал Кубка также прошли грации из Италии (33.250 балла), Израиля (32.750 балла), Японии (30.200 балла), Германии (29.500 балла), Узбекистана (28.950 балла), Финляндии (27.300 балла) и Грузии (26.900 балла).

Напомним, Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Баку 22-24 апреля, в нем принимают участие около 130 спортсменок из 31 страны мира.