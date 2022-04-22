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"Россия" с мая запускает регулярные рейсы Москва - Баку

&quot;Россия&quot; с мая запускает регулярные рейсы Москва - Баку

Авиакомпания "Россия" (Группа Аэрофлот) с 1 мая запускает прямые регулярные рейсы из Москвы в Баку. Такое сообщение опубликовано на ее сайте.

Полеты будут выполняться из московского аэропорта Шереметьево ежедневно, они заменят на этом направлении рейсы "Аэрофлота".

""Россия" будет эксплуатировать на маршрутной линии Москва - Баку - Москва современные и комфортабельные воздушные суда российского производства Superjet 100, представленные в двухклассной компоновке", 0 добавили в авиакомпании.

Всего на борту SSJ-100 87 мест, из них 12 кресел бизнес-класса и 75 - эконом-класса.

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