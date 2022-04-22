Источник: глава МИД Киргизии отправлен в отставку

22 апр. 19:32

Руководитель киргизского внешнеполитического ведомства Руслан Казакбаев сегодня подал в отставку, - сообщил источник в администрации президента республики.

"Казакбаев подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел Кыргызской Республики", - цитирует собеседника ТАСС.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Казакбаев освобожден от занимаемой должности министра иностранных дел", - говорится и в сообщении пресс-службы главы киргизского государства.

Причины увольнения главы МИД не указываются.

Напомним, Казакбаев занимал пост министра иностранных дел Киргизии дважды: первый раз - в 2010-2012 годах, второй - с 2020 до 2022 года.