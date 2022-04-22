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Путин примет генсека ООН 26 апреля

Путин примет генсека ООН 26 апреля

Российский президент Владимир Путин примет генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который вскоре прилетит в Москву. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, генсек ООН прибудет в Москву во вторник для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным", - цитирует Пескова ТАСС.

В офисе Гутерриша подтвердили, что глава международной организации отправится 25 апреля в Москву для встреч с Лавровым и Путиным.

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