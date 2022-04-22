В России могут снова создать КФО

22 апр. 19:13

Крымский федеральный округ (КФО) может быть образован после проведения спецоперации на Украине, - заявил депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик.

"Как бы сейчас неонацисты и их западные кураторы ни пытались переписать историю, сделать у них это не получится, и историческая справедливость восторжествует. Крымский федеральный округ может быть воссоздан, а его населением станут жители освобожденных территорий Украины, которые исторически принадлежали России", - поведал Белик, передает РИА Новости.

Ранее глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил восстановить КФО с целью интеграции в российское экономическое пространство освобожденных от украинских националистов территорий юга Украины.