Депутат призвал все регионы России продлить майские праздники

22 апр. 18:57

Депутат Государственной думы от "Новых людей" Владислав Даванков надеется, что примеру продлившей майские праздники Адыгее последуют другие регионы.

Власти республики ранее объявили девять выходных в период с 1 по 10 мая, так что рабочий день остается только один - 6 мая.

"Мы рекомендовали региональным отделениям партии, а также нашим депутатам законодательных собраний и горсоветов, а их на сегодняшний день 52 в 24 регионах, направить соответствующие обращения губернаторам", - цитирует парламентария РИА Новости.

Даванков констатировал, что Адыгея первой пошла на этот шаг. "Кто следующий - посмотрим", - добавил он.

Ранее депутат предложил продлить майские праздники в этом году до 10 дней, чтобы они длились без перерыва с 1 по 10 мая. По его словам, это даст возможность людям заняться посадками за городом, они также смогут больше общаться друг с другом.