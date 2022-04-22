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Депутат призвал все регионы России продлить майские праздники

Депутат призвал все регионы России продлить майские праздники

Депутат Государственной думы от "Новых людей" Владислав Даванков надеется, что примеру продлившей майские праздники Адыгее последуют другие регионы.

Власти республики ранее объявили девять выходных в период с 1 по 10 мая, так что рабочий день остается только один - 6 мая.

"Мы рекомендовали региональным отделениям партии, а также нашим депутатам законодательных собраний и горсоветов, а их на сегодняшний день 52 в 24 регионах, направить соответствующие обращения губернаторам", - цитирует парламентария РИА Новости.

Даванков констатировал, что Адыгея первой пошла на этот шаг. "Кто следующий - посмотрим", - добавил он.

Ранее депутат предложил продлить майские праздники в этом году до 10 дней, чтобы они длились без перерыва с 1 по 10 мая. По его словам, это даст возможность людям заняться посадками за городом, они также смогут больше общаться друг с другом.

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