В Москве прошёл круглый стол "Россия и Азербайджан – дружба, сотрудничество и уважение"

22 апр. 18:52

В Москве состоялся международный круглый стол "Россия и Азербайджан – дружба, сотрудничество и уважение", в котором приняли участие депутаты Государственной Думы, депутаты Милли Меджлиса и представители экспертного сообщества двух стран. Мероприятие было организовано при поддержке Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и Институтом политических исследований. Проведение круглого стола приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений России и Азербайджана.