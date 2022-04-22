ЦБ начал блокировать интернет-мошенников

22 апр. 18:49

Банк России начал работу по блокировке мошеннических страниц в социальных сетях, - заявил заместитель председателя ЦБ Герман Зубарев.

"Мы уже начали эту процедуру по той же схеме с участием Генеральной прокуратуры", - рассказал он, передает РИА Новости.

Напомним, в конце прошлого года в России вступил в силу закон, который дает ЦБ полномочия обращаться в прокуратуру для внесудебной быстрой блокировки мошеннических сайтов, что позволило ускорить процедуру блокировки: если раньше на нее уходило несколько недель, то теперь достаточно двух-трех дней.