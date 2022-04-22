Народный банк Казахстана выкупит кредитный портфель "дочки" Сбербанка

22 апр. 18:50

Народный банк Казахстана договорился о выкупе кредитного портфеля казахстанской "дочки" Сбербанка. Об этом заместитель премьера - министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

"Недавно были применены санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка – как вы знаете, они имеют дочерние банки в Казахстане. В частности, по "Сбербанку Казахстан" нам удалось отложить применение санкций в отношении этого дочернего банка на три месяца – до 12 июня", – приводит слова министра ТАСС.

Он подчеркнул, что это позволило заключить сделку между "Народным банком" Казахстана и "Сбербанком Казахстан" о выкупе кредитного портфеля по розничному бизнесу "Сбербанка Казахстан".

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана также подчеркнул, что в настоящее время аналогичные переговоры идут в отношении "дочки" Альфа-банка,