Парам разрешат не ждать месяц до свадьбы в Узбекистане

22 апр. 18:21

Министерство юстиции Узбекистана подготовило проект закона о поправках в Семейный кодекс, отменяющих обязательный месячный срок для регистрации брака, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

На сегодня брак заключается по истечении месяца с подачи заявления в ЗАГС. Если имеются уважительные причины, то брак может быть заключен и раньше, а в случае беременности, рождения ребенка и болезни одного из будущих супругов брак может быть заключен в день подачи заявления.

В Узбекистане за месяц пары обязаны пройти медицинский осмотр.

"На практике для сокращения месячного срока регистрации брака некоторые граждане представляли в ЗАГС фальшивые медицинские справки, отмечались бюрократия и коррупция в ЗАГСах и медицинских учреждениях", - цитирует сообщение Минюста "Газета.uz".

Если законопроект будет принят, то пара сможет зарегистрировать брак сразу после медицинского осмотра, не дожидаясь истечения месяца.