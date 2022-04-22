Макрон допускает новые переговоры с Путиным

22 апр. 18:28

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает, что проведет новые телефонные переговоры с президентом России Владимиром в случае своего переизбрания на пост главы государства.

"Я совсем не исключаю, что вновь проведу разговор с Владимиром Путиным...", - сказал Макрон в эфире телеканала France Inter.

При этом он подчеркнул, что сначала поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Макрон также назвал недопустимым разрыв дипломатических отношений с Россией. По его словам, это, в частности, необходимо, чтобы получить гуманитарный доступ в Мариуполь, передает Лента.ру.