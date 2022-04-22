СМИ: Власти Греции освободили задержанный российский танкер

22 апр. 18:08

Власти Греции освободили российский танкер "Пегас", задержанный несколько дней назад в рамках санкций ЕС и НАТО, - сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

"Освобожден российский танкер "Пегас", который был задержан в Каристосе", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Владельцы судна представили официальные документы Международной морской организации, доказав, что право собственности на танкер было передано компании, не подпадающей под санкции.

Напомним, российский танкер был задержан портовыми властями в порту Каристос на острове Эвбея. Решение о задержании было принято Управлением по борьбе с отмыванием денег в рамках реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России. Танкер направлялся на Пелопоннес, где предстояло перегрузить нефть на другой танкер, но он был вынужден встать на якорь в порту Каристос.