Стало известно, когда выберут нового президента "ЛУКОЙЛа"

22 апр. 17:59

Внеочередное собрание акционеров "ЛУКОЙЛа" назначено на 30 мая, такое решение принял Совет директоров компании.

В его повестку войдут два вопроса: досрочное завершение полномочий Вагита Алекперова, накануне сообщившего об уходе из компании, и избрание нового ее президента.

Врио президента "ЛУКОЙЛа" до избрания нового стал первый вице-президент Вадим Воробьев.

Напомним, Вагит Алекперов покидает компанию после 29 лет работы в ней: его избрали президентом и председателем правления в 1993 году. Компания была создана 5 апреля того же года.