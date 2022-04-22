В Краснодарском крае за обман предпринимателей осудили жителя Чечни

22 апр. 18:02

В Краснодарском крае за мошенничество приговорили к 7 годам колонии строгого режима жителя Чечни. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В пользу потерпевших с мужчины также взыскали причиненный ущерб.

Было установлено, что в июле 2019 года подсудимый вместе с сообщниками убедил двух краснодарских предпринимателей в наличии у него неограниченных возможностей оптовой реализации ГСМ в нескольких регионах России.

Предприниматели передали подсудимому 18 млн рублей на закупку и реализацию топлива, однако выполнять обязательство он не стал.

Мужчину признали виновным по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Защита обжаловала приговор, однако судебная коллегия Краснодарского краевого суда оставила его без изменений, передает "Интерфакс-Юг".