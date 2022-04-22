Жители ЛНР отпразднуют Пасху без комендантского часа

22 апр. 17:47

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил действие режима комендантского часа в связи с празднованием Пасхи, - говорится в указе главы республики.

"Приостановить действие режима комендантского часа, введенного на территории Луганской Народной Республики указом главы ЛНР от 28 июля 2016 года № 423/01/07/16, с 23:00 23 апреля 2022 до 04:00 24 апреля 2022 года", - говорится в документе, передает РИА Новости.

Также режим комендантского часа приостанавливается на освобожденных от украинских войск территориях ЛНР с 21:00 23 апреля 2022 года до 05:00 24 апреля, - говорится в документе.