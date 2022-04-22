Курорты Кубани забронированы на майские праздники наполовину

22 апр. 17:30

На предстоящие майские праздники забронировано более 50% номерного фонда на черноморском побережье Краснодарского края, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Летний сезон на Кубани будет открыт 1 мая - на курорты Краснодарского края отправятся поезда, автобусы, а также самолеты через аэропорт в Сочи, а всего на майские праздники на Кубань планирует принять около 600 тыс гостей. Для отдыхающих будут работать свыше 600 объектов турпоказа, - передает "Интерфакс".

С 1 мая на протяжении всего летнего сезона будет работать штаб по обеспечению комфорта и безопасности отдыха на курортах. "Наша главная задача - чтобы туристы не чувствовали разницу между отдыхом за границей и на наших курортах. Все, кто побывал у нас, должны захотеть вернуться обратно", - подчеркнул губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Напомним, в нынешнем сезоне туристов готовы принимать около 10 тыс средств размещения, рассчитанные на 570 тыс мест.