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Глава МИД РФ: ждем президента Казахстана на ПМЭФ-2022

Глава МИД РФ: ждем президента Казахстана на ПМЭФ-2022

Российская сторона ожидает приезда президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в текущем году, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

"Мы подтвердили, что ждем президента Казахстана на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года", - цитирует российского дипломата ТАСС.

Министр также обратил внимание на высокий уровень отношений России и Казахстана, указал на рост взаимной торговли. По его словам, эти тенденции подтверждают обоюдовыгодный характер взаимодействия, а также выразил намерение "работать над сохранением позитивной динамики".

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