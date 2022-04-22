США не собираются вступать в военную конфронтацию с Россией

22 апр. 17:21

США готовы пойти на любые шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за ситуацию вокруг Украины. Об этом в интервью CNN заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

По его словам, исключением является лишь прямая военная конфронтация с РФ.

"Президент ясно дал понять: все, кроме прямой военной конфронтации с РФ, мы сделаем, сделаем с нашими союзниками и будем усиливать столько, сколько понадобится", - цитирует Сингха РИА Новости.

Заместитель советника американского лидера также отметил, что Вашингтон готов предоставлять Киеву все ресурсы, которые сможет.