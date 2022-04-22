В чем проблемы российско-армянского диалога

Двухдневный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию формально был приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений. 19 апреля в Москве Пашинян провел переговоры с Владимиром Путиным, а на следующий день съездил в Нижний Новгород. По итогам рабочего визита стороны приняли меморандум из 30 пунктов; Пашинян охарактеризовал переговоры как успешные, заявив о достижении договоренностей по ряду ключевых вопросов послевоенного урегулирования.

Через пять месяцев после последней трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана 26 ноября процесс делимитации армяно-азербайджанской границы не претерпел значительных изменений. Весна в зоне ответственности российского миротворческого контингента началась с громких провокаций. Осуществление утвержденных региональных миротворческих инициатив приобрело стратегическое значение, так как стало рассматриваться в качестве одного из возможных вариантов преодоления санкционной политики в области транспортных перевозок, введенных западными странами против РФ. Однако армянская сторона лишь скромно констатировала готовность приложить усилия по созданию межправительственной группы для активизации трехстороннего взаимодействия. Кроме того, Ереван по-прежнему не комментирует, под чьей эгидой Армения будет прорабатывать проект всеобъемлющего договора с Азербайджаном.

Одна из ключевых проблем российско-армянского диалога – неопределенность армянской политики. Косвенно это подтверждает опубликованный меморандум, несколько пунктов которого очевидно преследуют цель прояснить позицию Еревана по вопросам сотрудничества Армении с военно-политическими структурами Запада. Москва вынуждена уделять больше внимание уязвимой армянской политике для предотвращения участия Еревана в нынешних геополитических процессах. Сдержанная политика Турции, миротворческая миссия России, конструктивная позиция Азербайджана не слишком удовлетворяют интересы коллективного Запада, поскольку не способствуют ослаблению позиции Москвы. Однако рано или поздно Еревану все же предстоит сделать выбор в пользу одного из политических центров в вопросе подписания мирного договора с Баку.

Реакция националистического крыла армянской оппозиции подтверждает обоснованные опасения реваншистов оказаться за бортом армянской политики. Националисты не знают, какие договоренности были достигнуты на встрече Пашиняна с Путиным, а потому не перестают угрожать власти расколом в обществе, намекая на акции общественного неповиновения. Очевидно, сторонники оккупации настаивают на невозможности подписания мирного договора, последовательно замещая миротворческий процесс бесконечными вялотекущими переговорами. Этому во многом может способствовать неуверенность и непоследовательность политики Пашиняна, которая едва ли может определяться как самостоятельная. Она значительно уступает многолетней дипломатической работе России в миротворческих процессах на территории всего Южного Кавказа, в то время как участие самого Пашиняна ограничивается четырьмя годами, два из которых выпали на урегулирование последствий военной катастрофы. Примечательно, что говоря о диалоге с Баку, Россия подчеркивает, что "иногда сложно договориться, но если договоренности достигнуты, то можно быть уверенным в их исполнении". Это лишний раз подтверждает то, что достижение договоренностей по карабахскому урегулированию стало возможным во многом благодаря содействию Москвы, а не участию Еревана.

Линия Пашиняна не формирует политическую повестку в Армении, она формируется независимо от него в результате тех или иных шагов за пределами республики. Премьер лишь комментирует либо обозревает события, пытаясь не допустить эскалации внутриполитической обстановки в республике. Последняя известная инициатива Пашиняна относится к лету 2020 года, когда его аппарат пытался провести конституционную реформу в Армении накануне войны. Безликость армянской позиции влечет за собой неуверенность власти, способствуя утверждению в сознании армянского обывателя тезиса, что руководство Армении пассивно во всех миротворческих процессах в регионе.