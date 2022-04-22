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Глава МАГАТЭ посетит Чернобыльскую АЭС

Глава МАГАТЭ посетит Чернобыльскую АЭС

На следующей неделе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит миссию на Чернобыльскую АЭС. Об этом говорится в заявлении агентства.

Цель миссии - активизировать усилия по предотвращению угрозы ядерной аварии.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и группа сотрудников по ядерной безопасности, физической безопасности и гарантиям приедут в Чернобыль 26 апреля. Представители МАГАТЭ будут находиться там для доставки жизненно важного оборудования и проведения радиологических и других оценок на объекте, передает РИА Новости.

Срок окончания миссии на данный момент неизвестен.

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