22 апр. 17:10

Азербайджанские грации Арзу Джалилова и Зохра Агамирова вышли в финал Кубка мира FIG по художественной гимнастике, который проходит в Баку.

Обе спортсменки прошли в финал упражнений с обручем: Арзу Джалилова в квалификациях показала результат 32.050 балла и заняла третье место, выступление Зохры Агамировой судьи оценили в 31.650 балла, и она заняла четвертое место.

Помимо этого, Арзу Джалилова заняла третье место в упражнениях с мячом, набрав 31.000 балл, и прошла в финал.

Напомним, Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Баку 22-24 апреля. В турнире принимают участие около 130 спортсменок из 31 страны мира.