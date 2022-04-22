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Совет Организации американских государств лишил Россию статуса наблюдателя

Совет Организации американских государств лишил Россию статуса наблюдателя

Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) одобрил резолюцию о приостановке статуса России в качестве наблюдателя из-за ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в соцсетях организации.

За данное решение проголосовало 25 государств-членов ОАГ, голосов против не было. Воздержались восемь стран: Аргентина, Бразилия, Боливия, Мексика, Сальвадор, Гондурас, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины. Еще одна страна не присутствовала.

Из одобренной резолюции следует, что статус России приостановлен до тех пор, пока РФ не выведет из Украины все свои вооруженные силы и технику.

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