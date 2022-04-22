Лавров: Туркменистан получит помощь в организации Каспийского саммита

22 апр. 17:06

Россия и Казахстан окажут всестороннюю поддержку Туркменистану при подготовке к Каспийскому саммиту, который пройдет в стране в этом году, - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

"Договорились с главой МИД Казахстана активизировать подготовку к VI Каспийскому саммиту. Он должен состояться в Туркменистане, и мы вместе с казахстанскими друзьями окажем хозяевам самое активное и всемерное содействие в том, чтобы саммит был успешным и завершился принятием значимых договоренностей", - сказал он, передает ТАСС.

Напомним, V Каспийский саммит с участием глав Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана прошел 12 августа 2018 года в городе Актау (Казахстан). Его главным итогом стало принятие Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.